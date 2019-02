Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Einbruch in Wohnhaus, Unfallflucht mit Trunkenheit, Unfall mit schwer verletztem Fußgänger

Delmenhorst (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus:

Im Zeitraum zwischen Samstag, 23.02.2019, 19:25 Uhr und Sonntag, 24.02.2019, 00:35 Uhr, dringen unbekannte Täter nach Aufhebeln einer Tür in ein Wohnhaus in der Straße "An der Bahn", Delmenhorst, ein. Es werden Schmuck, Bargeld und Alkohol entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Verkehrsunfallflucht:

Am Samstag, 23.02.2019, 14:30 Uhr, befährt eine 73 Jahre alte PKW-Fahrerin aus Delmenhorst mit ihrem PKW die Stedinger Straße stadteinwärts und biegt nach rechts in die Weberstraße ab. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 63 Jahre alten Delmenhorster Fahrradfahrer ( Pedelec ), der die Fahrradfurt entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befährt. Durch den Zusammenstoß wird der Radfahrer leicht verletzt. Er entfernt sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle, kann aber noch in der Nähe angetroffen werden. Da er eine Atemalkoholkonzentration von 0,8 Promille aufweist, wird ihm eine Blutprobe entnommen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 600,- Euro.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger:

Am Samstag, 23.02.2019, 18:20 Uhr, befährt ein 82 Jahre alter Delmenhorster PKW-Fahrer die Oldenburger Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Deichhorst. Im Einmündungsbereich Rudolf-Königer-Straße beabsichtigt er, rechts abbiegend auf der Oldenburger Straße weiterzufahren. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einem 42 Jahre alten Delmenhorster Fußgänger, der von links kommend den Fußgängerüberweg benutzt. Durch den Zusammenstoß wird der Fußgänger schwer - aber nicht lebensgefährlich - verletzt. Er wird einem Krankenhaus zugeführt. Sachschäden werden nicht festgestellt.

