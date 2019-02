Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Betrunken Unfall verursacht

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Wildeshausen stellten am Samstag, 23.02.2019, gegen 00:05 Uhr auf dem Nordring in Höhe der Kläranlage in Wildeshausen einen Verkehrsunfall fest.

Die 39-jährige Fahrzeugführerin aus Delmenhorst kam mit ihrem Pkw, einem 5er BMW, alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte neben der Fahrbahn frontal mit einem Verkehrsschild. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Fahrerin lediglich leicht. Der BMW hingegen wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit ist.

Im Laufe der Sachverhaltsaufnahme räumte die Delmenhorsterin gegenüber den Beamten ein, dass sie Alkohol getrunken habe. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies mit rund zwei Promille. Daraufhin wurde der Fahrerin Blut entnommen, sowie der Führerschein beschlagnahmt.

Der entstandene Schaden wird auf insgesamt rund 5.500 EUR geschätzt.

