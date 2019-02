Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein +++ Pkw zerkratzt und in Brand gesetzt

Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Delmenhorst. Noch unbekannte Täter brachen am Sonntag, den 24.02.2019, in der der Zeit von 12:00 Uhr bis 15:30 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Oldenburger Landstraße in Delmenhorst ein. Anschließend wurden sämtliche Räume durch die Täter durchsucht und unter anderem Bargeld und ein Tablet entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

Pkw zerkratzt und in Brand gesetzt

Delmenhorst. Durch noch unbekannte Täter wurde in der Nacht von Samstag, 23.02.2019, auf Sonntag, 24.02.2019, ein abgestellter Pkw auf einem Parkplatz an der Matthias-Grünewald-Straße in Delmenhorst augenscheinlich zuerst großflächig zerkratzt und die Windschutzscheibe beschädigt. Anschließend wurde der VW Passat auf noch unbekannte Weise in Brand gesteckt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen nach dem Täter und der genauen Brandursache aufgenommen. Der Gesamtschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Weiterhin wurde im oben genannten Tatzeitraum ein zweites Fahrzeug in der Matthias-Grünewald-Straße beschädigt. Auch hier wurde mittels unbekanntem Gegenstand der Lack des Mercedes durch Unbekannte zerkratzt. Hier blieb es allerdings bei einer Sachbeschädigung, dessen Schaden auf 3.000 Euro geschätzt wird. Ein Tatzusammenhang aufgrund der räumlichen Nähe kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

