POL-KB: Korbach - Einbrecher in Gartencenter

Korbach (ots) - Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter eines Gartencenters in der Straße "Am Ziegelgrund" fest, dass unbekannte Einbrecher in der Zeit ab Samstagnachmittag, 16.30 Uhr in die Freifläche des Gartencenters eingedrungen sind. Der oder die Diebe hatten ein Metallzaunelement abgeschraubt und sind auf diesem Wege in das Freigelände gelangt. Sie hatten es auf hochwertige Pflanzgefäße mit integriertem Wasserspeicher der Marke "Lechuza" abgesehen. Sie stahlen insgesamt 18 dieser Pflanzgefäße. Zum Abtransport müssen sie ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder an jeder andere Polizeidienststelle.

