POL-KB: Korbach - Polizei sucht Zeugen - Schaufensterscheibe zerstört

Korbach (ots) - Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter eines Textilmarktes in der Flechtdorfer Straße um 8.20 Uhr fest, dass unbekannte Täter in der Zeit ab Samstagnachmittag, 17 Uhr eine Schaufensterscheibe zerstört haben. In der äußeren Scheibe der Doppelverglasung war ein kreisrundes Loch mit einem Durchmesser von 2,5 Metern entstanden. Wie dieses Loch entstanden ist, steht noch nicht fest. Vielleicht wurde mit einer Zwille oder ähnlichem auf die Scheibe geschossen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder an jeder andere Polizeidienststelle.

