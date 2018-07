POL-KB: Bad Wildungen - Odershausen - Seitenscheibe von Audi eingeschlagen

Korbach (ots) - Ein 28-jähriger Mann aus Frankenau parkte seinen blauen Audi A 4 am Freitagabend um 21.15 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof in der Straße "An der Koppe". Als er um 1.40 Uhr wieder wegfahren wollte, stellte er fest, dass zwischenzeitlich ein Unbekannter die hintere linke Seitenscheibe seines Audis eingeschlagen hat. Gestohlen wurde offensichtlich nichts. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen, Tel.: 05621-7090-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

