POL-KB: Willingen - Gullideckel gegen Haustür geworfen

Korbach (ots) - Die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Neuer Weg" wurden am frühen Sonntagmorgen um 2.15 Uhr durch einen lauten Schlag an ihrer Haustür geweckt. Ein Unbekannter hatte einen Gullideckel gegen die Haustür geworfen. Hinweise zum Täter oder den Tatmotiven liegen bislang nicht vor. Der Schaden liegt sicherlich im 4-stelligen Bereich. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder an jeder andere Polizeidienststelle.

