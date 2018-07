POL-KB: Bad Arolsen - Zeuge verhindert Diebstahl eines Betonmischers

Korbach (ots) - Am frühen Montagmorgen versuchten unbekannte Diebe in der Zeit von 2.25 Uhr - 2.45 Uhr vom Hof eines Gewerbebetriebes in der Wetterburger Straße einen Betonmischer zu stehlen. Der oder die Diebe brachen beide Fahrzeugtüren gewaltsam auf, rissen die Lenksäulenverkleidung ab und bauten ein neues Zündschloss ein, um das Fahrzeug mit einem Schlüssel starten zu können. Bevor sie ihre Vorhaben aber umsetzen konnten, wurde ein Zeuge auf das Geschehen aufmerksam. Die Diebe brachen daraufhin ihr Vorhaben ab und flüchteten zu Fuß in ein nahegelegenes Waldstück. Konnte der Diebstahl des Betonmischers auch verhindert werden, hinterließen die Diebe dennoch einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

