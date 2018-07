POL-KB: Willingen - Tödlicher Tauchunfall (siehe ots vom 05.07.2018, 04:24 Uhr und 14:46 Uhr) - Folgemeldung II

Korbach (ots) - Wie bereits berichtet kam es am Abend des 04.07.2018 zu einem tödlichen Tauchunfall in der Schiefergrube Christine in Willingen. Da die genaue Todesursache des verstorbenen 66-jährigen Tauchers nicht eindeutig geklärt ist, wurde durch die Staatsanwaltschaft Kassel eine Obduktion beantragt, die im Laufe der nächsten Woche in der Rechtsmedizin in Gießen durchgeführt wird. Es wird nachberichtet.

