POL-KB: Willingen - Tödlicher Tauchunfall (siehe ots-Meldung von heute 04:24 Uhr) - Folgemeldung

Korbach (ots) - Gestern Abend gegen 21.00 Uhr waren ein 51-jähriger Mann aus Bad Arolsen sowie ein 66-jähriger Mann aus Volkmarsen, in der seit vielen Jahren stillgelegten Schiefergrube Christine in Willingen, zu einem Tauchgang unterwegs. Es handelt sich bei beiden um langjährig erfahrene Taucher, die auch die entsprechende Qualifikation und Berechtigung dazu hatten. Während eines Dekompressionsstopps beim Auftauchen bemerkte der jüngere der beiden Taucher das Fehlen seines Kameraden. Er entdeckte ihn schließlich in sechs Metern Tiefe ohne Bewusstsein und verbrachte ihn umgehend an die Oberfläche. Hier alarmierte er sofort den Rettungsdienst und begann umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Durch den Rettungsdienst wurde der 66-jährige in das Krankenhaus Korbach eingeliefert, wo er gegen 23.20 Uhr verstarb. Durch die Polizei wurde der Zugang zur Schiefergrube versiegelt sowie das von dem Verstorbenen benutzte Tauchgerät sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Todesursache wurden durch die Kriminalpolizei Korbach übernommen. Wie es in solchen Unglücksfällen üblich ist, wurde die Staatsanwaltschaft in Kassel eingeschaltet, die über die Beantragung einer Obduktion und Begutachtung der Tauchgeräte noch entscheiden muss. Die Versiegelung der Schiefergrube wurde durch die Kriminalpolizei nach Begutachtung wieder aufgehoben. Es wird nachberichtet.

