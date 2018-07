POL-KB: Bad Wildungen - Diebstahl Kennzeichen KB-YE 111 (siehe auch ots-Meldung vom 26.06.2018, 12:32 Uhr)

Korbach (ots) - In der Zeit von Montag den 25.06.2018, 14:00 Uhr und Dienstag den 26.06.2018, 09:00 Uhr wurden in Bad Wildungen im Parkhaus Kaiserlindenplatz die amtlichen Kennzeichen KB-YE 111 an einem Pkw Chevrolet Orlando grau aus der Halterung entwendet. Diese Kennzeichen wurden nun Mittwochnacht um 23:20 Uhr durch einen Zeugen, der von dem Diebstahl Kenntnis hatte, in Bad Wildungen in der Innenstadt gesehen. Zu diesem Zeitpunkt waren sie missbräuchlich an einem silbernen VW Golf angebracht. Als der Zeuge den Fahrer ansprach, gab dieser Gas und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Nach derzeitigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Kennzeichen weiterhin missbräuchlich benutzt werden und bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise die zur Aufklärung der Tat beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

