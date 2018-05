POL-KI: 180502.2 Panker: Zwei Schwer- und ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall bei Panker

Paner (ots) - Dienstagnachmittag, 01.05.2018, verletzten sich zwei Pkw-Fahrerinnen schwer, als ihre Fahrzeuge an der Kreuzung L 165 und K 26 in Höhe Panker zusammenstießen. Ein Beifahrer verletzte sich dabei leicht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Gegen 15:30 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Smart die K 26 von Matzwitz kommend in Richtung Panker. An der Kreuzung zur L 165 übersah sie vermutlich eine von Lütjenburg kommende 70-jährige Skoda-Fahrerin und stieß mit ihrem Fahrzeug zusammen. Nach ersten Ermittlungen fuhr die Skoda-Fahrerin ungebremst in den Smart.

Die 19- und die 70-Jährige verletzten sich bei dem Unfall schwer. Rettungswagen brachten die beiden in ein Krankenhaus. Ein 20-Jähriger, der als Beifahrer im Smart unterwegs war, verletzte sich bei dem Unfall leicht.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Dauer von 90 Minuten musste die L 165 voll gesperrt werden.

