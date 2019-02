POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Dötlingen +++ Zwei Radfahrer bei Unfall verletzt +++ 70-jähriger übersieht Abbiegevorgang +++ Unter Alkoholeinfluss Kreisel übersehen

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Einbruch in Dötlingen

Dötlingen. Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus ist es am Sonntag, den 24.02.2019, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr in der Straße "Hinterm Vossberg" in der Gemeinde Dötlingen gekommen. Die noch unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Anschließend verließen die Täter das Gebäude mit Schmuck und Bargeld wieder. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

Zwei Radfahrer bei Unfall verletzt

Ganderkesee. Zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern ist es am Sonntag, den 24.02.19, gegen 13.30 Uhr, in der Gemeinde Ganderkesee gekommen. Ein 9-jähriger Junge aus der Gemeinde Ganderkesee fuhr mit seinem Fahrrad aus einer untergeordneten Straße auf den Radweg der Stedinger Straße auf und übersah dabei einen bevorrechtigten 67-jährigen Fahrradfahrer aus der Gemeinde Harpstedt. Beide Radfahrer kamen zu Fall und verletzten sich leicht. Der Sachschaden an beiden Rädern hält sich gering.

70-jähriger übersieht Abbiegevorgang

Hatten. Zu einem Verkehrsunfall mit ca. 5.000 Euro Gesamtschaden ist es am Sonntag, den 24.02.19, gegen 15:00 Uhr, in der Gemeinde Hatten gekommen. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Hatten befuhr mit ihrem VW Golf die Hauptstraße und beabsichtigte nach links in die Schulenberger Straße abzubiegen. Ein nachfolgender 70-jähriger Pkw-Fahrer übersah diesen Abbiegevorgang und setzte mit seinem VW Tiguan zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Pkw der jungen Frau nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Unter Alkoholeinfluss Kreisel übersehen

Großenkneten. Ein 28-jähriger aus der Gemeinde Emstek übersah am Sonntag, den 24.02.19, gegen 23.45 Uhr, einen Kreisverkehr in Ahlhorn und verunfallte anschließend mit seinem Pkw. Der Mann befuhr mit seinem Daimler die Wildeshauser Straße und übersah beim Durchfahren von Ahlhorn den dortigen Kreisverkehr. Durch das Überfahren des Kreisels in gerader Richtung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb an einer Grundstücksbegrenzung stehen. Zunächst verließ der Fahrer die Unfallstelle, kehrte nach einiger Zeit allerding wieder zurück. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde bei dem 28-jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,90 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde darauf eine Blutprobe entnommen sowie sein Führerschein einbehalten. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu. Die entstandenen Sachschäden wurden auf 8.000 Euro geschätzt.

