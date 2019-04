Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erpressungs-E-Mails mit privaten Sex-Videos und Webcam-Mitschnitten

Polizei Cuxhaven warnt aus aktuellem Anlass vor Betrugsmasche per E-Mail - Opfer werden gefilmt und in Falle gelockt

Sollten Sie Opfer einer solchen Erpressung sein, so wenden Sie sich unverzüglich an eine Polizeidienststelle. Kürzlich gingen bei der Polizei in Cuxhaven Hinweise mehrerer Betroffener ein.

Betreff: "Ihr Leben kann zerstört werden" oder "Ihr Ruf steht auf dem Spiel"

Fallen Sie nicht darauf rein, wenn Sie Lösegeld zahlen sollen, um zu verhindern, dass ein Masturbations-Video von Ihnen veröffentlicht wird!

Wie Sie sich neben der Ablehnung intimer Gespräche mit Unbekannten vor dieser Gefahr schützen können, erfahren Sie beim Ratgeber Internetkriminalität unter: https://bit.ly/2IpBiHm

Das Vorgehen der Täter ist recht simpel. Über soziale Netzwerke werden attraktive Fake-Profile eingerichtet und damit dann potentielle Opfer gesucht. Personen, die Gefallen an den angeblichen Profilinhabern finden und dann mit diesen gefälschten Profilen in Kontakt treten, werden im späteren Verlauf der daraus entstandenen Onlinebeziehung zu Cybersex via Webcam gebracht.

Das Opfer ahnt hier aber noch nichts Böses und posiert bzw. führt sexuelle Handlungen online vor der Cam dem Chatpartner oder der Chatpartnerin vor. Der Gegenpart jedoch zeichnet die Übertragung heimlich auf und erpresst im Anschluss das Opfer mit diesen Videos. Sollte nicht ein bestimmter Betrag (ca. 150 - 10.000 Euro) gezahlt werden, so werde das Video an die Facebookfreunde geschickt oder über Youtube veröffentlicht. Den Tätern ist das Opfer egal. Hier wird auch vor Jugendlichen kein Halt gemacht. Was mit den Opfern der Erpressung hinterher passiert, ist den Tätern auch gleichgültig.

