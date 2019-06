Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Beim Abbiegen den Gegenverkehr übersehen

Werl (ots)

Am Mittwoch, gegen 10.35 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Werler mit seinem Auto die Wickeder Straße aus Richtung Werl kommend in Richtung Wickede. Im Bereich des Hof Mensing wollte er dort nach links abbiegen. Hierbei übersah er den Wagen eines ihm entgegenkommenden 51-jährigen Mannes aus Haltern am See. Im Einmündungsbereich zum Hof kam es dann zu Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Werler wurde durch den Aufprall leichtverletzt in das Mariannenhospital gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung bereits wieder verlassen konnte. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7.000 Euro. (reh)

