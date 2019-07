Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl aus Garten

Mayen, Keltenstraße (ots)

Wie der Polizei Mayen erst gestern bekannt wurde, kam es in der Zeit von 01.07. bis 03.07.2019 zu zwei Diebstählen aus einer Gartenparzelle. Unbekannte Täter entwendeten in der ersten Nacht einen Fahrradanhänger, in der darauffolgenden Nacht wurden mehrere Solarleuchten und eine Gartenfigur Modell: "Nackter Jüngling", aus dem Gartengrundstück entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, möchten sich bitte mit der Polizei Mayen in Verbindung setzen.

