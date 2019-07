Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressebericht der Polizei Mayen für das Wochenende 05-07.07.2019

Mayen (ots)

Im genannten Berichtszeitraum verzeichnete die Polizei Mayen in ihrem Dienstbezirk insgesamt 17 Verkehrsunfälle. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. In insgesamt 8 Fällen kam es zu einer Kollision mit Wild und in zwei Fällen entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. In einem dieser Fälle konnte der Verantwortliche durch die Polizei ermittelt werden.

Verkehrsunfallflucht Bäckerstraße Mayen:

Im Zeitraum 04.07. bis 05.07. wurde ein in der Bäckerstraße in Mayen abgestelltes Fahrzeug durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Mayen unter 02651-8010 entgegen.

versuchter Parkautomatenaufbruch

In der Nacht vom 05.07. auf den 06.07. versuchten bislang unbekannte Täter den Parkscheinautomaten in der Stehbach in Mayen aufzubrechen. Die Täter gelangten hier nicht an die Geldkassette, verursachten allerdings einen beträchtlichen Sachschaden. Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizei Mayen unter 02651-8010

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am Freitag 05.07. gegen 19:00 Uhr wurde durch Beamte der Polizei Mayen ein PKW in der Siegfriedstraße in Mayen einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass die 40 jährige Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

