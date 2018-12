POL-HA: Einbrecher schlagen Terrassenscheibe ein

Hagen (ots) - Am Donnerstag kehrte ein 78-jähriger Hagener um 18.00 Uhr zu seinem Haus in der Krähnockenstraße zurück. Hier bemerkte er, dass die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen war. Die Einbrecher gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Möglicherweise fühlten sie sich beobachtet oder wurden gestört. Der Hauseigentümer hatte das Gebäude gegen 15.10 Uhr verlassen. Daher lässt sich die Tatzeit auf den späten Nachmittag bis 18.00 Uhr eingrenzen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell