POL-HA: Einbruch in Bürogebäude

Hagen (ots)

Am 1. Juli 2019 meldete eine Zeugin gegen 7.30 Uhr einen Einbruch in ein Bürogebäude in der Fleyer Straße. Der Einbruch erfolgte voraussichtlich in der Zeit von Samstag, 29. Juni ab 11 Uhr, und dem Meldezeitpunkt. Unbekannte verschafften sich nach jetzigen Erkenntnissen über Fenster Zugang zum Gebäude. Zudem wies die Haupteingangstür Hebelmarken auf. Die Täter durchsuchten Praxisräume und Büroräume von zwei ansässigen Unternehmen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Informationen zur Tatbeute vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Hagen unter 02331 - 986-2066 entgegen.

