Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Altenhagen

Hagen (ots)

Am Samstag, zwischen 10:00 Uhr und 17:05 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Lahnstraße. Unbekannte Täter hebelten die Wohnungseingangstür auf und verschafften sich so Zugang zu der Wohnung und durchsuchten diese. Die Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt in Urlaub. Bisher ist noch unklar, was die Täter aus der Wohnung gestohlen haben. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter 02331-986-2066.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell