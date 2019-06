Polizei Hagen

POL-HA: Müllcontainer in Brand geraten

Hagen (ots)

Am frühen Samstag, gegen 04.30 Uhr, wurde Feuerschein an der Gesamtschule Eilpe in der Wörthstraße 30 gemeldet.

Auf dem dortigen Schulhof brannten mehrere Müllcontainer. Die Feuerwehr musste den Brand löschen.

Die Brandursache ist bislang unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell