Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallverursacher flüchtet

Saarburg (ots)

Am Donnerstag, 16.05.2019, kam es gegen 08.15 Uhr, in der Graf-Siegfried-Straße in Saarburg zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein dunkler PKW BMW-Kombi die Graf-Siegfried-Straße in Richtung Fruchtmarkt. Als der PKW BMW-Kombi an einem haltenden Lieferwagen vorbeifuhr, kollidierte er mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher durch den Kreisverkehr Fruchtmarkt in Richtung Krutweiler.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden (Tel. 06581/9155-0).

