Polizei Hagen

POL-HA: Paar versucht Teppich an Altkleidercontainer zu entsorgen

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 27.06.2019, rief eine Zeugin die Polizei. Kurz zuvor, gegen 21:45 Uhr, bemerkte sie einen Mann und eine Frau an einem Altcontainer am Ernst-Meister-Platz. Beide luden einen alten Teppich aus ihrem Auto und lehnten diesen an den Container. Die 42-Jährige machte das Paar darauf aufmerksam, dass es sich um illegale Müllentsorgung handele und dies verboten sei. Davon unbeeindruckt stiegen der Mann und die Frau in ihr Fahrzeug, ließen den Teppich stehen und fuhren davon. Da sich die Zeugin das Kennzeichen notierte, konnte der Fahrzeughalter schnell durch eine Streifenwagenbesatzung ermittelt und aufgesucht werden. Der 77-Jährige und die 62-Jährige zeigten sich weiterhin uneinsichtig. Schließlich stehe nirgendwo, dass Teppiche nicht neben einem Altkleidercontainer entsorgt werden dürfen. Die Beamten legten nach dem Gespräch eine Anzeige vor.

