Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Spiegelunfall

Schutzbach (ots)

Am Donnerstag, den 25.04.2019, kam es gegen 05:05 Uhr auf der L 280 in der Gemarkung Schutzbach zu einem "Spiegelunfall" zwischen einem Linienbus und einem Lkw im Begegnungsverkehr. Während der Fahrer des Linienbus sofort anhielt, fuhr der Fahrer des LKW unbehelligt weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, Tel.:02741/9260

