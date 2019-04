Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 26.04.2019 Körperverletzungsdelikte und Betäubungsmittelkontrollen in Altenkirchen

Altenkirchen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 25.04.2019 wurden durch Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen und der Bereitschaftspolizei verstärkt Personen und Fahrzeugkontrollen zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität im Stadtgebiet Altenkirchen (Westerwald) durchgeführt. Unterbrochen wurden die Kontrollen durch zwei Körperverletzungsdelikte in der Nähe des Bahnhofs. Im ersten Fall wurde ein 21-jähriger Mann von einem 22-Jährigen mit einem Messer verletzt. Der 22-jährige Täter konnte festgenommen werden und wird dem Haftrichter vorgeführt. Der 21-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Im zweiten Fall wurde einem 19-jährigen Mann bei einem Streit die Nase gebrochen und er wurde mit einem Messer bedroht. Der 35-jährige Angreifer konnte noch vor Ort angetroffen werden. Ihm wurde nach der Anzeigenaufnahme vor Ort ein Platzverweis erteilt. Auch in diesem Fall konnte der verletzte 19-Jährige nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Bei den eigentlich vorgesehenen Kontrollen wurden 35 Personen und 4 Fahrzeuge intensiven Überprüfungen unterzogen. In zwei Fällen wurden Betäubungsmittel gefunden. Gegen eine Person bestand eine aktuelle Fahndung. Es ist beabsichtigt, weiterhin verstärkt Personen- und Fahrzeugkontrollen zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität durchzuführen.

