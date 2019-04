Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Spielothek

Oberhonnefeld Gierend (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 03:19 Uhr, wurde durch einen bisher unbekannten Täter eine Spielothek im Westerwaldpark in Oberhonnefeld - Gierend aufgebrochen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Objekt und versuchte in der Spielothek einen Spielautomaten aufzuhebeln. Nach der Alarmauslösung flüchtete er ohne Beute aus dem Objekt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

