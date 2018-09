POL-PDLU: Bobenheim- Roxheim: Wohnmobilfahrer unter Alkoholeinfluss

Bobenheim- Roxheim (ots) - Am 10.09.18, gegen 07:59 Uhr, kann die Polizei aufgrund eines Zeugenhinweises einen 57- jährigen Fahrzeugführer eines Wohnmobils aus dem Verkehr ziehen, der unter dem Einfluss von Alkohol steht. Eine aufmerksame Zeugin fällt im Bereich der L523/ Am Flugplatz auf, dass der Wohnmobilfahrer längere Zeit an der Einmündung steht, trotz freier Bahn nicht fährt und zudem zittert. Da sie von einem medizinischen Notfall ausgeht, verständigt sie daraufhin über einen weiteren Verkehrsteilnehmer die Polizei. Im Rahmen der Kontrolle stellen die Beamten schnell die Ursache fest. Der Fahrer hat getrunken. Ein Atemalkoholtest ergibt 3,09 Promille. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

