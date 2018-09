POL-PDLU: Speyer - Rotlicht missachtet I. (37-0909)

Speyer (ots) -

09.09.2018, 15.20 Uhr Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr bei Rotlicht aus der Karmeliterstraße in die Ludwigstraße ein und touchierte dabei einen von links kommenden BMW. Nach der Berührung machte er zunächst langsam, gestikulierte unverständlich in Richtung des BMW Fahrers und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Schaden: 200 Euro. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grünen Sportwagen handeln. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

