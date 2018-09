POL-PDLU: Speyer - Rotlicht missachtet II. (36-0909)

Speyer (ots) -

09.09.2018, 16.50 Uhr Gegen 16.50 Uhr hat ein 68-jähriger Opel Fahrer in der Wormser Landstraße an der der Kreuzung zur Waldseestraße das Rotlicht der dortigen Ampel missachtet und ist mit einem PKW zusammengestoßen, der aus der Waldseer Straße geradeaus in die Landwehrstraße fuhr. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 1300 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt.

