FW-MG: Verkehrsunfall mit technischer Rettung

Mönchengladbach-Neuwerk, Landstraße 390 Anschlussstelle, 23.02.2018, 13:38 Uhr (ots) - Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen der Technikkomponente, ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Am heutigen Tag kam eine 63 jährige Fahrerin mit Ihrem Kleinwagen auf der L390 von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Kurz nach der Anschlussstelle Neuwerk, welche auf die BAB 52 führt, querte die Fahrerin die Gegenfahrbahn, fuhr durch die Begrünung und prallte gegen einen Baum. Die entgegenkommenden Fahrzeuge konnten noch rechtzeitig ausweichen und so wurden keine weiteren Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Die Fahrerin des Kleinwagens wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass zu Ihrer Rettung Dach und Türen vom PKW geschnitten werden mussten. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Unfallkrankenhaus nach Mönchengladbach gebracht.

Die L390 musste für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme, bis auf den Seitenstreifen, gesperrt werden. Die Polizei leitete die Ermittlungen zur Unfallursache ein.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

