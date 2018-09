POL-PDLU: Speyer - Autospiegel abgetreten (04-1009)

Speyer (ots) -

10.09.2018, 03.50 Uhr Ein bislang Unbekannter hat in der Armbruststraße an acht Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten und die Fahrzeugseiten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Schaden: circa 24.000 Euro. Laut einem Zeugen soll es sich bei dem Täter um einen Mann, schwarz gekleidet, weißes T-Shirt schaut unter dem Pullover hervor, handeln, der nach rechts in die Mörschgasse gelaufen ist. Eine sofortige Nahbereichsfahndung verlief negativ. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

