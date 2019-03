Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am 22.03.2019 in der Zeit von 10:00 bis 15:00 Uhr wurde in der Uhlandstraße ein am Fahrbahnrand geparkter brauner VW Passat durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer auf der Beifahrerseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Waldfischbach-Burgalben unter der Tel. 06333/927 0 oder auch per Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de entgegen.

