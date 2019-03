Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: abgewiesener Gast schlägt zu

Pirmasens (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde einem Gast der Zutritt in eine Gast-stätte in der Bitscher Straße verwehrt, da dieser streitsuchend und aggressiv war. Da er dies nicht einsah schlug er unvermittelt einem 53-jährigem, welcher ihm den Eintritt verwehrt hatte ins Gesicht. Durch den heftigen Schlag verlor der Geschädigte seine Zahnprothese. Der Schläger wurde nunmehr bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Da der stark Alkoholisierte auch nach Eintreffen der Polizei sein Verhalten nicht einstellte, wurde er in Gewahrsam genommen. Auf den Schläger kommt nun eine Strafanzeige zu.

