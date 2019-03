Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: versuchter Einbruch in Firma

Horbach (ots)

Im Zeitraum vom 19.03.2019, 19:00 Uhr bis 20.03.2019, 16:45 Uhr, wurde versucht in Horbach, Schwanenmühle, in eine Firma einzubrechen. Die unbekannten Täter überstiegen einen Zaun und gelangten so zum Bürogebäude der Firma. Dort versuchten sie mit einem Brechwerkzeug eine Terrassentür aufzuhebeln. Dies gelang aber nicht. Sie verließen das Gelände unverrichteter Dinge, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro.

