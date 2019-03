Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Gaststätte

Bobenthal (ots)

Unbekannte Täter brachen am Dienstagabend, zwischen 19:30 Uhr und 21:20 Uhr, in eine Gaststätte auf dem Sankt Germanshof ein. Nachdem oder die Einbrecher ein Fenster zum Innenhof aufgehebelt und eingestiegen waren, stahlen sie aus einem Zimmer einen Möbeltresor mit Inhalt. Daneben entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei in Pirmasens bittet um sachdienliche Hinweise.

