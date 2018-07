POL-DN: Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Bild von der Unfallstelle Bild-Infos Download

Düren (ots) - Zwei leichtverletzte Autofahrerinnen und Sachschaden von circa 26000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles an der Kreuzung K 27/Renkerstraße.

Eine 31-jährige Dürenerin befuhr gegen 18:20 Uhr am Donnerstag die K 27 von Birgel kommend in Richtung Kreuzau. In Höhe der Renkerstraße wollte sie nach links abbiegen. Ihr entgegen kam eine 39-jährige Autofahrerin, die geradeaus weiterfahren wollte. Nach Angaben der 39-Jährigen, die ebenfalls aus Düren stammt, verlangsamte sie ihre Fahrt kurz vor der Einmündung, da dort eine Geschwindigkeitsbegrenzung gilt. Die 31-Jährige wiederum deutete dies so, dass sie vor dem Pkw links abbiegen könne. Die Fahrzeuge stießen zusammen, was dazu führte, dass beide Fahrerinnen mit RTW in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Sie konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

