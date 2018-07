POL-DN: Alkoholisiert Unfall gebaut

Düren (ots) - 1,44 Promille pustete ein Autofahrer, nachdem er am Donnerstag gegen 06:55 Uhr gegen einen Ampelmast gefahren war. Er verletzte sich dabei leicht.

Der 70-jährige Dürener befuhr die Mariaweilerstraße aus Richtung Mariaweiler in Fahrtrichtung Düren. An der Einmündung zur Tivolistraße wollte er nach links abbiegen. Dies gelang jedoch nicht. Stattdessen stieß er gegen den dortigen Ampelmast. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann wohl Alkohol getrunken hatte. Mit einem RTW wurde er leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Neben der ambulanten Behandlung erfolgte dort auch die Entnahme einer Blutprobe.

Der Führerschein des 70-Jährigen wurde einbehalten. Es entstand ein Sachschaden von circa 4400 Euro.

