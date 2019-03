Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Battweiler (ots)

Am 19.03.2019 gegen 19:45 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem Spiegel/Spiegel-Kontakt zwischen einem roten Hyundai Getz und einem schwarzen Mercedes, der von Oberauerbach in Richtung Reifenberg unterwegs und nach Angaben der Hyundai-Fahrerin auf ihren Fahrstreifen geraten war. Der Mercedes hielt nach dem Unfall nicht an, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle (Fahrtrichtung Reifenberg), ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 150 EUR zu kümmern, der am Hyundai entstanden war. Die Geschädigte konnte ein Teilkennzeichen des flüchtenden Mercedes ablesen: PS-EB ... Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

