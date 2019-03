Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Renault Espace beschädigt - Fahrerflucht

Pirmasens (ots)

Am Dienstag wurde im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr in der Richard-Dippold-Straße ein vor dem Anwesen 8 geparkter Renault Espace von einem anderen Pkw beschädigt. Es wird angenommen, dass dessen Fahrer, beim Versuch sich vor den Renault einzuparken, diesen an der Frontstoßstange beschädigte. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1500.- Euro geschätzt. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher unerkannt davon. Farbanhaftungen an den beschädigten Teilen lassen vermuten, dass das unfallverursachende Fahrzeug grün lackiert ist. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

