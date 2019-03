Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand im Finkengarten

Pirmasens (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, wurde die Feuerwehr in den Finkengarten gerufen. Dort war in einer unbewohnten Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner aus dem Haus verletzte sich leicht durch Einatmen von Rauch. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach ersten Feststellungen entstand ein Brandschaden in der Wohnung von ca. 30000.- Euro. Letztlich ist die Brandursache unbekannt. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass kein technischer Defekt zum Ausbruch des Feuers führte. Die Kriminalpolizei nimmt nun weitere Brandermittlungen auf.

