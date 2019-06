Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 7-jähriger Junge bei Verkehrsunfall verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am heutigen Morgen (07.06.2019), gegen 07:30 Uhr, wurde ein 7-jähriger Junge in der Straße Immengarten von einem Pkw erfasst, als er die Fahrbahn überqueren wollte. Das Kind erlitt dabei eine Kopfplatzwunde und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Den Ermittlungen zufolge befuhr eine 31-jährige Hildesheimerin mit einem Renault Clio die Straße Immengarten Richtung Goslarsche Straße. In Höhe der Weißenburger Straße beabsichtige ein 7-jähriger Junge die Fahrbahn von rechts nach links zu überqueren. Nach Betreten der Fahrbahn kam es zu einer Kollision zwischen dem Kind und dem Pkw. Die Frau leitete zuvor noch eine Bremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Junge fiel zunächst auf die Motorhaube des Fahrzeuges und von dort auf die Fahrbahn.

Das Kind zog sich bei dem Unfall eine Kopfplatzwunde zu. Der Rettungsdienst verbrachte den Jungen in ein Hildesheimer Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

