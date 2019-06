Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verursacher flüchtet nach Unfall zu Fuß - an seinem Pkw befanden sich entwendete Kennzeichen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht vom 06.06.2019 zum 07.06.2019 ereignete sich, gegen 03:30 Uhr, auf der Berliner Straße Ecke Frankenstraße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der Unfallverursacher und sein Mitfahrer verließen nach der Kollision ihr Fahrzeug und flüchteten zu Fuß in Richtung Stadtfeld. Wie sich herausstellte, befanden sich am Verursacherfahrzeug gestohlene Kennzeichen.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand befuhr ein 40-jähriger Hildesheimer mit seinem Opel Corsa die Berliner Straße vom Kreisel kommend in Richtung Einum. Als der 40-jährige den Kreuzungsbereich Ecke Frankenstraße bei Grünlicht passieren wollte, fuhr von rechts ein Renault Twingo in die Kreuzung hinein und es kam zu einer Kollision zwischen den beiden Pkw. Der Twingo befuhr zuvor in der Frankenstraße die dortige Busspur.

Nach dem Zusammenstoß verließen der Twingo-Fahrer und sein Mitfahrer bzw. seine Mitfahrerin das Fahrzeug und flüchteten in Richtung Stadtfeld.

Der Fahrer des Opel wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung des 40-jährigen war jedoch nicht erforderlich.

An dem Twingo befanden sich Kennzeichen aus Hameln. Eine Überprüfung ergab, dass diese gestohlen waren. Zur Herkunft des Fahrzeuges liegen momentan keine Erkenntnisse vor. Der Pkw wurde sichergestellt. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Der Fahrer des Renault soll nach vorliegenden Erkenntnissen kurze, blonde Haare haben. Er soll mit einem roten Pullover sowie einer blauen Jeans bekleidet gewesen sein.

Zum zweiten Insassen ist lediglich bekannt, dass die Person dunkel gekleidet gewesen sein soll. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, ist momentan nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise zum Unfall, zu dem Renault sowie den Insassen, nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

