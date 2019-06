Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Betrunken gegen Straßenlaterne - Betrunken ist ein 56-Jähriger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen eine Straßenlaterne gefahren und geflüchtet.

Gegen 23:15 Uhr befuhr der Mann den Schloßberg in Blaustein. Auf Grund seiner Alkoholisierung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Anschließend flüchtete er. Der Vorfall wurde von einem Polizeibeamten, der privat unterwegs war, beobachtet. Er stellte den betrunkenen Autofahrer und verständigte seine Kollegen. Beamte des Polizeireviers Ulm-West nahmen den Unfall auf. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der Sachschaden an der Straßenlaterne wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Am Skoda des 56-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Der Mann muss sich wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

