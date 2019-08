Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Einbruch in Wohnhaus; Norderney - Auseinandersetzung nach Diskobesuch; Wirdum - Türschlösser von Feuerwehrhaus beschädigt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hinte - Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus an der Hans-Böckler-Allee in Hinte ist zwischen Donnerstag, 22.08.2019, und Sonntag, 25.08.2019, eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstag, 11:30 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Haus und durchsuchten Räume und Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand von Ermittlungen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Norderney - Auseinandersetzung nach Diskobesuch

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am frühen Montagmorgen auf Norderney gekommen. Drei männliche Personen im Alter von 20, 29 und 34 Jahren wurden von zwei bislang unbekannten Männern nach einem Diskobesuch gegen 3:30 Uhr auf der Kirchstraße angegriffen. Offenbar ohne Vorwarnung schlugen die beiden Männer mit den Fäusten auf die mutmaßlichen Opfer ein und traten sie. Eine weitere Person soll zugeschaut haben. Die unbekannten Täter sollen sich in italienischer Sprache verständigt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich zu melden unter Telefon 04932 92980.

Wirdum - Türschlösser von Feuerwehrhaus beschädigt

Ein Feuerwehrhaus in Wirdum ist zwischen Samstag, 24.08.2019, 17:30 Uhr, und Sonntag, 25.08.2019, 10:30 Uhr, beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwei Türschlösser. Die Türen waren dadurch von außen nicht mehr zu öffnen. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

