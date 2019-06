Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Dobermann beißt Jugendliche auf einem Spielplatz in Dümpten- Folgemeldung- Zeugenhinweise halfen bei der Identifizierung des Hundehalters- Stadt Mülheim reagiert unverzüglich

Essen (ots)

45475 MH- Dümpten: In der Grünanlage Wittkamp, die zwischen der Mellinghofer Straße und dem Schildberg liegt, biss ein Hund Freitagabend (31. Mai gegen 20 Uhr) ein junges Mädchen. Die 13-Jährige spielte mit ihrer Schwester an der Seilbahn des Spielplatzes, unmittelbar hinter dem Altenheim Auf dem Bruch 70. Aus einer Personengruppe von etwa sechs Personen löste sich plötzlich ein großer Hund, rannte über den Spielplatz zu den Kindern und biss der Jugendlichen mehrfach in den Rücken und ins Bein. Geschockt und verletzt von der plötzlichen Attacke hörte die Verletzte noch, wie der mutmaßliche Hundehalter nach seinem Hund rief. Der Rottweiler sollte "Nero oder "Mero" heißen. Eine Person aus der Gruppe sagte noch "es sei ja nichts passiert und der Hund tue ja niemanden etwas", bevor sie sich entfernte. Die Wunden der Verletzten mussten ärztlich versorgt und Medikamente zur Verhinderung möglicher Krankheiten injiziert werden. Der ermittelnde Beamte des Mülheimer Kriminalkommissariats suchte seitdem nach Zeugen, die Angaben zum Vorfall, zum Rottweiler oder den noch unbekannten Personen machen können. Wir berichteten am Montag, 3. Juni.

Bereits kurz nach Veröffentlichung der Polizeimeldung wurde der Sachverhalt durch die lokalen und sozialen Medien weiterverbreitet. Zahlreiche Hinweise erreichten seitdem die Polizei und wiesen auf einen möglichen Hundshalter hin, der gemeinsam mit seinem Dobermann in einem sozialen Netzwerk auf zahlreichen Bildern zu sehen ist. Sein Rechtsbeistand hat inzwischen die Polizei kontaktiert. Der öffentliche Zeugenaufruf wird hiermit zurückgenommen. Die Strafanzeige wird jetzt der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeleitet. Der Kriminalbeamte des Mülheimer Kommissariats 35 informierte die Stadtverwaltung in Mülheim an der Ruhr von dem Strafverfahren. Sofort wurden auch seitens der Stadt Ermittlungen aufgenommen. Noch heute hat die Behörde dem Hundehalter schriftlich ein Leinen- und Maulkorbzwang verordnet. /Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell