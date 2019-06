Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr/Velbert: Polizei sucht mit Lichtbild nach vermeintlichem Taschendieb - Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Essen (ots)

45472 MH-Heimaterde: Die Kriminalpolizei sucht mit einem Lichtbild nach einem vermeintlichen Taschendieb, dessen Foto aufgrund einer Accountsynchronisation in die Cloud der Bestohlenen gelandet ist. Der Taschendiebstahl ereignete sich am Sonntag, dem 2. Dezember 2018. Die Bestohlene befand sich auf einem Trödelmarkt an einem Einkaufzentrum, als ihr Mobiltelefon aus der verschlossenen Jackentasche entwendet wurde. Einige Zeit später kaufte sich die Velberterin ein neues Mobiltelefon, welches sich mit dem alten Account synchronisierte. Dort erschienen plötzlich Fotos des vermeintlichen Diebes, der sich selbst mit dem Handy ablichtete. Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt die abgelichtete Person? Hinweise zu dem unbekannten Mann nimmt die Polizei Mettmann oder Polizei Essen unter den Rufnummern 02104/982-0 oder unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

