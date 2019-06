Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Selbst Seniorenunterkünfte scheinen nicht mehr vor Dieben und Betrügern sicher zu sein

Essen (ots)

45117 E/ 45468 Mülheim a.d. Ruhr- Stadtgebiete: Geringer Widerstand erhoffen sich offenbar immer mehr Straftäter bei ihren Taten gegen ältere Mitbürger- selbst bei noch so geringer Aussicht auf Beute. So auch in einem Fall vom letzten Donnerstag (30. Mai gegen 17:45 Uhr) in Essen-Schönebeck. In einer Wohnanlage für Senioren täuschte ein unbekannter Mann offenbar einen Stromausfall vor- indem er die Sicherungen ausschaltete. Gegenüber einem betagten Bewohner stellte er sich als Hauselektriker vor und gelangte so in die Wohnung des Mannes. Eine Herrentasche und wenige Euro Bargeld reichten dem etwa 30-40 Jahre alten Dieb als Beute, bevor er wieder verschwand. Aufmerksame Zeugen beschrieben ihn als gepflegten, großen Mann mit einem Drei-Tage-Bart, Ohrring und angegrautem, lockigen Haar.

Neben gut organisierten Kriminellen, deren Hintermänner- und Frauen sich als Enkel, Nichten, Arbeitskollegen oder Freunde ausgeben, sind manchmal auch Einzeltäter unterwegs, die beispielweise ihre Drogensucht durch Straftaten gegen ältere Menschen finanzieren. Die Essener Polizei kann kaum die unterschiedlichsten Maschen der Kriminellen darstellen, die tagtäglich auf Beutezug unsere Städte heimsuchen. Allgemeine Vorsicht und die Hinzuziehung von vertrauten Personen sind meist wirkungsvolle Mittel zur Abwehr vor möglichen Dieben und Betrügern./Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell