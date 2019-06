Polizei Essen

POL-E: Essen: 53-jähriger Motorradfahrer in doppelter Haarnadelkurve verunglückt

Essen (ots)

45239 E.-Heidhausen: Am Samstagnachmittag (1. Juni, 16:45 Uhr) ist ein 53-jähriger Motorradfahrer aus Duisburg auf der Hammer Straße bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Der 53-Jährige war mit einem weiteren Motorradfahrer auf der Hammer Straße in Richtung Kupferdreh unterwegs, als er in der doppelten Haarnadelkurve nahe des Siepentals die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Der Duisburger prallte gegen die Leitplanken und fiel die Böschung herunter. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Hammer Straße musste zur Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt werden./ SyC

