Polizei Essen

POL-E: Essen: Betrunkener verursacht Verkehrsbehinderung - Polizei findet hohe Geldsumme - Ermittlungen laufen

Essen (ots)

45138 E.-Bergerhausen: Am Samstag (1.6.), gegen 20.10 Uhr wurde die Polizei wegen einer Verkehrsbehinderung zur Ruhrallee gerufen. Dort solle eine Person mit einem Fahrzeug in der Hauseinfahrt stehen und in dem Auto schlafen. Nachdem die Beamten eingetroffen waren, konnten sie den Schlafenden (46 Jahre) nur durch lautes Zurufen und Rütteln an der Schulter wecken. Auf Grund von Sprachproblemen konnte der Mann nicht genau erklären, warum er dort geparkt habe. Der Betrunkene führte verschiedene Ausweispapiere mit sich. Bei der Durchsuchung des Mannes und des Autos konnten ein höherer Bargeldbetrag in Scheinen, sowie ein Rucksack gefunden werden, der bis zum Rand mit deutschem Münzgeld gefüllt war. Das Fahrzeug des Mannes wurde sichergestellt, da die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt sind. Er selber wurde zwecks Identitätsfeststellung und des Verdachtes des illegalen Aufenthaltes ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. uf

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell