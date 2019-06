Polizei Essen

POL-E: Essen: Kradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Essen (ots)

45239 E.-Heidhausen: Bei einem Unfall verletzte sich am Samstag (1.6.), gegen 16.40 Uhr ein 53-jähriger Kradfahrer schwer. Der Mann war auf der Hammer Straße von der B 224 kommend in Richtung Pörtingsiepen unterwegs. In der Rechts-/Linkskurve in Höhe des Friedhofs verlor der Kradfahrer die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen die Leitplanke. Der Mann stürzte über die Leitplanke und blieb verletzt im Gebüsch liegen. Nach Bergung wurde er zur weiteren Behandlung in ein Essener Krankenhaus gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. uf

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell